رياضة | إيمانويل أمونيكي: سنعود أقوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمانويل أمونيكي: سنعود أقوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا أن المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 كانت فرصة رائعة لتطوير الفريق مشيرًا إلى أنه سيعود أقوى في البطولات القادمة.

وأوضح إيمانويل أمونيكي أن فريقه لعب أمام الجزائر في حدود الإمكانيات المتاحة واستقبل 3 أهداف في الشوط الأول كانت كفيلة بضرب استقرار الفريق.

وأضاف مدرب تنزانيا أن منتخب كينيا كان أفضل من فريقه لذلك استحق أن ينتزع المركز الثالث في المجموعة الثالثة في كأس الأمم الإفريقية 2019

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وأضاف أمونيكي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه على النقيض استغل المنتخب الجزائري الفرص التي أتيحت له واستطاع إحراز 3 أهداف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني حاولنا كثيرا تصحيح المسار وكنا الأفضل لكننا واصلنا إهدار الفرص واحدة تلو الأخرى.

وأكد مدرب تنزانيا: في النهاية ورغم الخسارة وتوديع البطولة إلا أننا اكتسبنا خبرات كبيرة، وسنعمل على تطوير أداء اللاعبين حتى نعود بمستوى أفضل في البطولات المقبلة.

وتربع المنتخب الجزائري على رأس المجموعة الثالثة برصيد ٩ نقاط، يليه منتخب السنغال برصيد ٦ نقاط، ثم منتخب كينيا بثلاث نقاط، وتنزانيا رابعا بلا رصيد من النقاط.