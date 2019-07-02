رياضة | ريال مدريد يتخلى عن صفقة بوجبا للتعاقد مع نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتخلى عن صفقة بوجبا للتعاقد مع نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اوضح تقرير صحفي فرنسي اليوم الثلاثاء عن المحطة المقبلة للنجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد في الموسم القادم

ووفقاً للموقع الفرنسي "le10sport" فإن نادي ريال مدريد استبعد فكرة التعاقد مع بوجبا والانسحاب من صفقة اللاعب.

وكشف أن سبب قرار ريال مدريد يعود إلى صعوبة ادارة مانشستر يونايتد في شروطه للاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي في الانتقالات الحالية.

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وتابع الموقع أنَّ إدارة اليونايتد، رفضت تفاوضين من مسؤولي النادي الملكي للتعاقد مع النجم الفرنسي.

حيث تحولت انظار مدريد الى الثنائي كريستيان إريكسن (توتنهام)، أو تانجي ندومبيلي (ليون)، لمحاولة الحصول على خدمات واحد منهم الى كتيبة زيدان.

يذكر أن اشترطت ادارة مانشستر يونايتد للتخلي عن بوجبا الحصول على مقابل يتراوح من 150 إلى 170 مليون يورو.