رياضة | حارس البرازيل يتوعد الأرجنتين ويهدد ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس البرازيل يتوعد الأرجنتين ويهدد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أليسون بيكر حارس منتخب البرازيل أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا فجر الأربعاء على ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي.

وقال بيكر حارس مرمى ليفربول وبطل دوري الأبطال "نحن مستعدون لأي سيناريو، بما في ذلك ركلات الترجيح، لكننا نرغب في الفوز خلال الوقت الأصلي، نعلم أن كل شيء وارد في كرة القدم وأنه قد نخوض ركلات الترجيح ونحن مستعدون لذلك".

وقاد أليسون منتخب بلاده للمرور إلى نصف النهائي من خلال ركلات الترجيح أمام باراجواي في ربع النهائي.

وبخصوص تأهل ثلاثة منتخبات لنصف النهائي من بوابة ركلات الترجيح، قال أليسون إن ذلك يعكس مدى "تساوي المستوى" بين المنتخبات وأن الكل يدافع "بشكل قوي للغاية" ولديه "جودة في الهجوم".

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وصرح "ركلات الترجيح هي اللحظة التي قد يتوج الحارس نفسه فيها بطلا، لكني لا أرى نفسي كذلك، لأنني إذا تصديت للركلة الأولى وأهدر زملائي ركلاتهم فلن يكون للأمر أهمية، الأهم هو أن يؤدي كل واحد منا دوره".

وعن الأرجنتين، قال "لقد أظهروا قوة كبيرة أمام فنزويلا (في ربع النهائي)، منتخبهم لا يزال في طور البناء ولكنهم يحصلون على الثقة مع توالي المباريات في البطولة".

واعتبر الحارس من الضروري أن يركز منتخب البرازيل على فرض أسلوب لعبه بعد "تحييد ميسي" ومنتخب الأرجنتين بوجه عام، مضيفا "لديهم أيضا أجويرو، وقدرات هجومية مهمة".

ولدى سؤاله عن تفوقه على نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، هداف برشلونة، سواء مع روما أو ليفربول الموسم الماضي بدوري الأبطال، قال "كل مباراة لها قصتها، مباراة روما وكذلك ليفربول، ومن حسن الحظ أننا حققنا فيهما الفوز، أتحدث عن الفريق ككل، وهنا لن يختلف الأمر".

وعن سر ارتدائه للقميص رقم 13 وعما إذا كان يجلب له الحظ، قال "التوفيق يصاحب من يجتهد للحصول عليه، رقم 13 يحيط بمسيرتي، لقد جلب لي لقب التشامبيونز، لكن الأهم هو التركيز في الملعب".