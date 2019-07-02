رياضة | مشوار الأرجنتين حتى مواجهة البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشوار الأرجنتين حتى مواجهة البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون المنتخب الأرجنتيني على موعد مع مواجهة كبيرة ضد منتخب البرازيل، وذلك يوم الأربعاء 3 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

ويسعى التانجو لتحقيق لقب كوبا أمريكا، خاصة بعد خسارة اللقب في النسختين الماضيتين في الدور النهائي أمام منتخب تشيلي عن طريق ركلات الترجيح.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مشوار المنتخب الأرجنتيني خلال بطولة كوبا أمريكا.

نجح منتخب الارجنتين في الصعود من دور المجموعات كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد المنتخب الكولومبي متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط.

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وسجل لاعبو التانجو خلال دور المجموعات 3 أهداف فقط بمعدل هدف كل مواجهة، واهتزت شباكه خلال 3 مناسبات أيضاً، وتلقى المنتخب الأرجنتينى أول هزيمة أمام نظيره الكولومبى منذ 12 عامًا.

وصعد منتخب الارجنتين لدور النصف نهائي بعد الاطاحة بمنتخب فنزويلا في ربع نهائي الكوبا، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وسجل لوتارو مارتينيز هدفين لمنتخب الأرجنتين في البطولة حتى الآن، وأحرز كل من ليونيل ميسي وسيروجو اجويرو ولوسيلسيو هدفاً للمنتخب في البطولة.