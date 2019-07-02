شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يضم الإسباني سارابيا من إشبيلية والان مع التفاصيل

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، رحيل لاعب خط الوسط بابلو سارابيا عن صفوف الفريق، وانضمامه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقع سارابيا الذي كان مرتبطاً بعقد مع إشبيلية يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 18 مليون يورو، عقداً مع سان جيرمان لمدة 5 مواسم تنتهي في 30 يونيو (حزيران) 2024.

وشارك سارابيا في 151 مباراة بقميص إشبيلية، سجل خلالها 43 هدفاً، وصنع 38 هدفاً للفريق.