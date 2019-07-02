الامارات | العالم ينتظر قمة البرازيل والأرجنتين في حضور ميسي.. تعرف إلى موعدها بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن العالم ينتظر قمة البرازيل والأرجنتين في حضور ميسي.. تعرف إلى موعدها بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصطدم المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني ببعضهما البعض، في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، في مواجهة جديدة تجمع بين الغريمين التاريخيين لأول مرة في الأدوار الإقصائية للبطولة منذ 12 عاما.

وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها الفريقان الكبيران في الأدوار الإقصائية لكوبا أمريكا في عام 2007، وكان ذلك في النهائي عندما تمكن النجم البرازيلي داني ألفيس، من التفوق على زميله القديم في برشلونة الإسباني، أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وتأهل المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور عقب فوزه على فنزويلا بنتيجة (2-0)، بينما تأهل السيليساو بشق الأنفس، عقب الفوز على باراجواي، بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

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ويلتقي منتخب البرازيل مع الأرجنتين، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا.



الأسطورة ميسي

صرح مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أن "أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين" في إشارة للنجم ليونيل ميسي، وقال سكالوني، في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملائه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".

البرازيل والأرجنتين فجر الأربعاء 3-7 الساعة 30:4 صباحا