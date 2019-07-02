شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لألعاب القوي يطير إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد المنتخب المصري لألعاب القوى، برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، للمشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين والناشئات التي ستقام في تونس في الفترة من الرابع من يوليو وحتى السابع من يوليو المقبل.

وصرحت المتحدث الإعلامي للاتحاد، نانسي أحمد، بأنه يرأس البعثة طارق طبانة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتتكون البعثة من ٥ مدربين و٢٤ لاعب ولاعبة وإداري.

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وأكدت أن هؤلاء اللاعبين هم النواة الأساسية لجيل جديد من أبطال العاب القوى، نظرًا لصغر سنهم وتفوقهم ومن المنتظر أن يحقق المنتخب نتائج مشرفة في هذه البطولة.

وأوضحت أن الاتحاد المصري لألعاب القوى، برئاسة الدكتور سيف الله شاهين، يولي عناية كبيرة لهم ويحاول توفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم رغم ضعف الإمكانيات المادية للاتحاد وعدم وجود راعي رسمي لألعاب القوى على الرغم من تفوق لاعبي المنتخب وحصولهم على العديد من الميداليات واستمرارهم في تحقيق أرقام قياسية تؤهلهم للعديد من البطولات.

وجدير بالذكر أن اتحاد ألعاب القوى المصري يعد من أوائل الاتحادات المصرية واقدمها حيث تم تأسيسه عام ١٩١٠ .