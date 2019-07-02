آرسنال يرغب بالتعاقد مع مهاجم هال سيتي

دخل لاعب نادي هال سيتي، المهاجم الإنجليزي الشاب جارود بوين، ضمن اهتمامات نادي آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل ضمه لتعزيز صفوف الفريق في المرحلة المقبلة.

يجهز آرسنال عرضاً لضم اللاعب تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني، في محاولة لإغراء هال سيتي للموافقة على رحيل اللاعب في الانتقالات الحالية، لتعويض فشل التعاقد مع زاها المحتمل.

ويحاول آرسنال ضم ويلفرد زاها من كريستال بالاس، ولكنه لا ينوي دفع أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني، بسبب ميزانيته المقتصرة على 45 مليون إسترليني بسبب فشله في التأهل الأوروبي، ولكن بالاس يرفض ذلك حتى الآن.

وشارك بوين في 22 مباراة فقط من أصل 46 في بطولة الشامبيونشيت مع هال سيتي في الموسم الماضي، عقب ابتعاده عن المشاركة بصورة كبيرة في النصف الثاني من الموسم.

هال سيتي يرغب في الحصول على 15 مليون إسترليني لرحيل مهاجمه الشاب، وهو ما يجعل القيم متقاربة بين عرض آرسنال وطلب هال سيتي، مما يجعل الصفقة محتملة في الانتقالات الحالية.