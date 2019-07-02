شكرا لقرائتكم أحمد علاء يخضع لاختبار طبي قبل مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، يخضع أحمد علاء مدافع النادى الأهلى لاختبار طبي ،بعد مغادرته مران الفريق المسائي أمس، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة، التي أجراها الجهاز الفني ضمن برنامج فترة الاعداد.

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وغادر أحمد علاء مران الفريق أمس بصحبة طبيب الفريق خالد محمود ولم يستطع استكمال المران بفرمان من طبيب الفريق خوفاً من تفاقم اصابته.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ اليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.