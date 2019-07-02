شكرا لقرائتكم شروط رحيل مهاجم زيمبابوي للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو كايزر تشيفز الحصول على مليون و700 الف دولار كحد أدنى لاستغناء عن بيليات مهاجم منتخب زيمبابوي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.، وذلك بعد وصول أكثر من استعلام من أندية مصرية وخارجية عن سعر اللاعب، تمهيداً لأرسال عروض لشرائه.

واستطلع مسئولو النادى الأهلى رأى نظرائهم فى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى مسألة الاستغناء عن الزيمبابوي خاما بيليات ، والذي يُجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم وبالتحديد فى مركز صانع الألعاب.

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وأثار التفاوض مع بيليات جدلاً داخل لجنة التخطيط بالأهلى، فرغم وجود اقتناع تام بإمكانيات اللاعب الفنية التي ستكون مُفيدة للأهلى بشكل كبير، إلا أن هناك خلافًا على أخلاقيات اللاعب بعد توارد معلومات عن عدم التزامه، وهو الأمر الذي فى حالة ثبوته سيتم صرف النظر عن الصفقة فورًا.

ويضع مسئولو النادى الأهلى أكثر من لاعب أفريقى يُشارك مع ناديه فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بمصر تحت ميكروسكوب المراقبة، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق، يذكر أن الأهلى سبق وتفاوض مع خاما بيليات لكن المفاوضات لم تنجح تكلل بالنجاح.