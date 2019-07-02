شكرا لقرائتكم الرقم السحرى يضمن بقاء رمضان صبحى فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قبل ساعات من سفر وفد رسمي من النادي الأهلى لأنجلترا للدخول فى مفاوضات مع نادي هيدرسيفيلد لتجديد استعارة رمضان صبحي لمدة موسم أخر، بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية شهر يونيو المنقضي، هناك ثمة انفراجة فى مفاوضات الإبقاء على العفيجي.

وكلف مسئولو الأهلى خالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، لاستمرار رمضان مع الأهلى فى الموسم الجديد، وذلك لرغبة الأهلى الشديدة فى بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه.

هيدرسيفيلد طلب الحصول على 2 مليون و200 الف دولار لتجديد إعارة رمضان صبحي للأهلى، فيما توقف عرض الأهلى الرسمي عند 750 الف دولار تم رفعهم لمليون دولار بشكل شفهي.

ووفقاً لمسئولي الأهلى فإن هناك رقم سحري سيضمن بقاء رمضان صبحي فى الجزيرة وهو الذي يمثل السقف المالي للأهلى فى الصفقة وهو مليون و500 الف دولار، وهو الرقم الذي من المنتظر أن يلقى قبولاً لدى إدارة هيدرسيفيلد، ورغم ضخامة المبلغ إلا أن إدارة الأهلى ترى أن رمضان صبحي قيمة كبيرة داخل الأهلى ومسألة الأبقاء عليه غير قابلة للنقاش.

وأصبح مُخطط الأهلى للإبقاء على رمضان أكثر أهمية وذلك بعد دخول الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى، حيث أكد مسئولو الأهلى أن الزمالك يزاحم ناديهم للظفر بخدمات رمضان صبحي فى الموسم الجديد.

وأصبحت مسألة شراء الأهلى لرمضان صبحي بشكل نهائي صعبة، بسبب الخلاف الواضح والكبير مع إدارة هيدرسفيلد بشأن شراء اللاعب نهائياً، حيث طلب النادى الإنجليزى 8 ملايين دولار، فيما توقف عرض الأهلى عند 3 ملايين دولار.

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