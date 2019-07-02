المقاولون في رحلة البحث عن محمد صلاح...

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جدة - عمرو شويل بدأ اليوم الثلاثاء، نادى المقاولون العرب فى اجراء اختبارات الناشئين الخارجية بملعب التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف. و سافر من المدربين عبودة عبد القادر وسامح يوسف واحمد صابر بصحبة الإدارى علاء سعد. Advertisements وشدد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين على مدربى النادى بإعطاء الفرصة كاملة والوقت الكافى لكل اللاعبين للوقوف على مستواهم خلال فترة الاختبار وأكد رضوان بأنه اختار مدينة بنى سويف لان الصعيد يتمتع بالمواهب التى تحتاج الى نظرة ثاقبة للاختيار. كما اكد رضوان بأن مجلس ادارة المقاولون العرب وفر كل الدعم للذهاب لكل محافظات مصر للبحث عن المواهب الكروية التي تزخر بها أرض المحروسة.

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