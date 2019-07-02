شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لمدافع الأهلى بعد إصابته فى المران الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد علاء مدافع النادى الأهلى لاختبار طبى على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء، بعد مغادرته مران الفريق المسائى أمس، بعد تعرضه لإصابة خلال التقسيمة، التى أجراها الجهاز الفنى ضمن برنامج فترة الإعداد.

وغادر أحمد علاء مران الفريق أمس بصحبة طبيب الفريق خالد محمود، ولم يستطع استكمال المران بفرمان من طبيب الفريق خوفاً من تفاقم إصابته.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليًا، التى تستمر حتى 19 يوليو المقبل، وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ أليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.