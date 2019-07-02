شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الرقم السحرى يضمن بقاء رمضان صبحى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من سفر وفد رسمى من النادى الأهلى لإنجلترا للدخول فى مفاوضات مع نادى هيدرسيفيلد لتجديد استعارة رمضان صبحى لمدة موسم آخر، بعد انتهاء إعارته للفريق الأحمر بنهاية شهر يونيو المنقضى، هناك ثمة انفراجة فى مفاوضات الإبقاء على العفيجى.

وكلف مسئولو الأهلى خالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، لاستمرار رمضان مع الأهلى فى الموسم الجديد، وذلك لرغبة الأهلى الشديدة فى بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه.

هيدرسيفيلد طلب الحصول على 2 مليون و200 ألف دولار لتجديد إعارة رمضان صبحى للأهلى، فيما توقف عرض الأهلى الرسمى عند 750 ألف دولار تم رفعهم لمليون دولار بشكل شفهى.

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