شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، صرف مكافآت فورية للاعبى المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافير أجيرى، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019، كأول المجموعة الأولى.

وسيحصل اللاعبون على المكافآت قبل مباراة السبت المقبل فى دور الـ16 بالبطولة، التى لم يتحدد طرفها الثانى حتى الآن.

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وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى، وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدفا وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن فى الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.