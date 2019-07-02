شكرا لقرائتكم خبر عن سلعاوى سلة الأهلى يجرى جراحة المنظار على الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد السلعاوى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى لعملية جراحة المنظار على الركبة اليوم، لتحديد مدى التئام قطع غضروف الركبة الذى يعانى منه.

وكان السلعاوى قد أصيب بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وأجرى عملية جراحية فى الغضروف الخارجى الركبة، وخضع إلى جرعات العلاج بالبلازما، والتى وصلت إلى 4 جرعات، بالحقن فى الركبة، وفقا للبرنامج العلاجى الذى يخضع له مع طبيب الفريق.

واحتل فريق سلة الأهلى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى السوبر فى البطولة التى توج بها الزمالك، بينما حقق فريق المرتبط اللقب.

يذكر أن النادى الأهلى يتولى تدريبه أشرف توفيق خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار عن إكمال المهمة، بعد نهاية الموسم، ويعاونه فى الجهاز الفنى بالأهلى كل من أحمد الجارحى وإسلام الكيلانى.