شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يثير الخلاف داخل لجنة التخطيط بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار أكرم توفيق لاعب وسط الأهلى المعار للجونة جدلاً كبيراً داخل لجنة التخطيط بالأهلى، فى ظل وجود تباين بين أعضاء للجنة حول مستواه، فهناك من يرى ضرورة عودته لتدعيم خط الوسط فى الموسم الجديد، وهناك من يرى أن أكرم توفيق يحتاج لمزيد من التطوير واكتساب مزيد من الخبرات قبل العودة مجدداً للقلعة الحمراء.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط أكثر الداعمين لفكرة عودة اللاعب فى الموسم الجديد، نظراً لأنه يرى أنه واحد من أفضل اللاعبين فى مركز خط الوسط المدافع، وسيكون خير خليفة لحسام عاشور الدفندر الأسطورى للنادى الأهلى.

فى الوقت الذى يرى باقى أعضاء اللجنة أن أكرم توفيق يحتاج لاكتساب مزيد من الخبرات، وهو ما سيحدث بتجديد إعارته فى الموسم الجديد سواء للجونة أو أى نادٍ آخر، وتنتهى إعارة أكرم توفيق مع الجونة بانتهاء مباريات الفريق ببطولة الدورى العام، وبالتحديد بعد مباراة الزمالك التى تم تأجيلها لبعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.