شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات فراعنة الطائرة فى بطولة تشالنجر بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ منتخب مصر للكرة الطائرة الأول غدا الأربعاء منافسات بطولة تشالنجر المقامة فى سلوفينيا، وتستمر حتى يوم 7 يوليو الجارى بمشاركة 6 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين.

ويخوض منتخب مصر أولى لقاءاته غدا أمام بيلاروسيا قبل أن يحصل على راحة الخميس، ويلتقى كوبا الجمعة المقبلة.

وكان منتخب مصر قد خاض معسكر مغلق فى هولندا وسلوفينا قبل انطلاق البطولة، ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد والقائمة بأعمال الرئيس.

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وتضم بعثة المنتخب كلا من اللاعبين أحمد صلاح و هشام سرى و عبد الله عبد السلام و حسام يوسف و محمد عادل و محمد محسن و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى مصطفى دبشة و عمر نجيب و أحمد يوسف و أحمد سعيد و أحمد عبد العال درونكة و أحمد عبد العال.

يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول، فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.

وكان عبد الدايم أشار فى وقت سابق إلى أن مشاركة منتخب مصر فى بطولة تشالنجر، جاءت حسب ترتيب مصر فى أفريقيا، حيث تحتل المركز الأول بدعم من الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة.