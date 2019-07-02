شكرا لقرائتكم خبر عن سكالوني يؤكد مشاركة أغويرو ضد البرازيل والان مع التفاصيل
أعلن مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، أن مهاجمه سيرجيو أغويرو سيكون أساسياً في مواجهة البرازيل المنتظرة في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، واعداً جماهيره أنهم سيشعرون بالفخر بفريقهم.
قال المدرب (41 عاماً) الذي لا يعلن عادة عن تشكيلاته: "أغويرو سيلعب.. أقول ذلك لأنني قرأت أن مشاركته أساسياً كانت موضع شك، فلتكن الامور واضحة".
وأضاف المدرب بلهجة مازحة: "حتى ميسي ليس مؤكداً".
وبالنسبة لسكالوني، فان البرازيل تحت الضغط، لأنهم يلعبون على أرضهم، ولديهم الكثير لتقديمه أمام جماهيرهم".
لكنه أقر أن "سيليساو" تملك أفضلية اللعب لوقت طويل مع مدرب واحد تيتي، واللاعبون يشاركون سوياً منذ فترة".
واختتم: "تملك البرازيل لاعبين مميزين وسريعين يصعب إيقافهم".
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