شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل
تلتقي غينيا بيساو مع غانا، وبنين مع الكاميرون، وموريتانيا مع تونس، وأنغولا مع مالي، في كأس أمم أفريقيا 2019، بينما تلعب البرازيل مع الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو (تموز):
كوبا أمريكا 2019
4:30 (فجر الأربعاء) البرازيل × الأرجنتين
كأس أمم أفريقيا 2019
20:00 غينيا بيساو × غانا
20:00 بنين × الكاميرون
23:00 موريتانيا × تونس
23:00 أنغولا × مالي
كأس العالم للسيدات 2019
23:00 إنجلترا × الولايات المتحدة
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