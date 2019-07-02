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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء

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تلتقي غينيا بيساو مع غانا، وبنين مع الكاميرون، وموريتانيا مع تونس، وأنغولا مع مالي، في كأس أمم أفريقيا 2019، بينما تلعب البرازيل مع الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو (تموز):

 كوبا أمريكا 2019

 4:30 (فجر الأربعاء) البرازيل  ×  الأرجنتين 

 كأس أمم أفريقيا 2019

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 20:00 غينيا بيساو  ×  غانا 

 20:00 بنين  ×  الكاميرون 

 23:00 موريتانيا  ×  تونس 

 23:00 أنغولا  ×  مالي 

 كأس العالم للسيدات 2019

 23:00 إنجلترا  ×  الولايات المتحدة 

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