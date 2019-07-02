شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية: "عموري" خارج حسابات الهلال والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحافية سعودية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب فريق الهلال السعودي، الدولي عمر عبدالرحمن "عموري"، ضمن التحضيرات للموسم الجديد، كشفت عن عدم تعافيه من الإصابة حتى الآن، وحاجته للاستمرار في العلاج للتعافي من آثار العملية الجراحية التي خضع لها بعض إصابته في الرباط الصليبي.

قالت صحيفة الجزيرة السعودية في تغريدة، نقلاً عن مصادر هلالية: "عموري تبقى له شهرين في برنامجه التأهيلي، وهو ما يعني عدم قدرته على المشاركة مع ⁧‫الهلال‬⁩ إلا في سبتمبر (أيلول)، وبالتالي غيابه عن مواجهتي ⁧‫الأهلي‬⁩ بدوري أبطال آسيا، في حال تجديد عقده".

وينتهي عقد "عموري" مع الهلال منتصف أغسطس (آب) المقبل، بعد موسم واحد من انتقاله لصفوف الفريق السعودي.

ويترقب الشارع العيناوي عودة قائد الفريق لصفوف "الزعيم"، لقيادة المشروع الجديد للفريق.