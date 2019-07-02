شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الكشف عن حجم إصابة كوكا والان مع التفاصيل

أثبتت الأشعة التي أجريت على مهاجم منتخب مصر، أحمد حسن "كوكا"، بعد إصابته في مباراة أوغندا، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.

قال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر: "صرح الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني، أن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام".

وأضاف: "برنامج العلاج بدأ تنفيذه من مساء أمس الأحد".