شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع لاعب نيوزيلندي والان مع التفاصيل

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، التعاقد مع اللاعب النيوزيلندي الشاب ساربريت سين لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في 2022. أوضح النادي أن لاعب خط الوسط (20 عاماً)، القادم من فريق ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي، سيلعب ضمن الفريق الثاني في البداية. وقال رئيس المركز التدريبي للنادي البافاري، يوخن شاور: "بانضمام ساربريت، نكون تعاقدنا مع لاعب خط وسط مهاجم، قوي من الناحية الفنية وموهوب للغاية". وشارك سين في 4 مباريات مع منتخب نيوزيلندا، وذكرت تقارير إعلامية أن صفقة انتقاله إلى بايرن تعد قياسية بالنسبة لنادي ويليتغتون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يعلن التعاقد مع لاعب نيوزيلندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.