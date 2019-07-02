شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

تلتقي ناميبيا مع كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا مع المغرب، وكينيا مع السنغال، وتنزانيا مع الجزائر، في كأس أمم أفريقيا 2019.

في ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 1 يوليو (تموز):

كأس أمم أفريقيا 2019

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20:00 ناميبيا × كوت ديفوار

20:00 جنوب أفريقيا × المغرب

23:00 كينيا × السنغال

23:00 تنزانيا × الجزائر