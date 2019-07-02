شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يستقر على بديل نيمار والان مع التفاصيل

كشفت تقارير صحافية فرنسية، اليوم الإثنين، عن البديل المنتظر للبرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوف باريس سان جيرمان، حال رحيله نحو برشلونة الإسباني هذا الصيف.

قال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن المدير الرياضي الجديد للنادي ليوناردو، يرغب في ضم نجم نابولي لورينزو، في محل نيمار دا سيلفا في الصيف الجاري.

وتابع الموقع: "باريس سان جيرمان سوف يحاول إقناع رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتس، بأموال نيمار، من أجل ضم إنسيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

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ويرغب نيمار في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بعد عامين داخل جدرانه، والعودة لفريقه برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نيمار رحل عن برشلونة صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

بحسب الصحافة الإيطالية، فإن نابولي سوف يطلب 70 مليون يورو على أقل تقدير لبيع إنسيني في الصيف الجاري.