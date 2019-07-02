شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتي راشد الظاهري يتوج بطلاً للعالم بمسابقة WSK للكارتينغ والان مع التفاصيل

حقق نجم الكارتينغ، الإماراتي راشد الظاهري، بطولة WSK Euro Series العالمية، التي احتضنتها مدينة أدريا الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي، ليضيف لرصيده من البطولات بطولة ثانية على التوالي هذا العام.

حافظ راشد الظاهري على مستوى أدائه العالي خلال خوضه لسلسة سباقات ليلية، تمكن فيها البطل الإماراتي من إحراز 300 نقطه كاملة، متفوقاً على نخبة من محترفي رياضة الكارتينغ في العالم، وبفارق 65 نقطة عن أقرب منافسيه.

وأجريت الجولة الآخيرة من سلسلة السباقات حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مما شكّل تحد جديد تمثل في تعذر الرؤية بوضوح، مما اضطر راشد لاستخدام نوع خاص من الإضاءة لأول مرة في مسيرته الرياضية، باعتبارها تقنية نادرة جداً في عالم الكارتينغ.

ومرّ البطل الإماراتي الموهوب بمجموعة من التحديات قبل تحقيقه المركز الأول، حيث كان يتعين عليه اجتياز اثنين من السائقين المحترفين الأوروبيين في هذه المسابقة، وبعد مطاردته لهما طوال فترة السباق، ومن خلال عروض مثيرة استطاع تقليص المسافة بينه وبينهما تباعاً لينفرد بصدارة السباق محققاً المركز الأول، وسط تصفيق الجماهير التي أدهشتها العروض الشيقة التي قامت بها هذه المواهب الشابة.

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وتفصيلاً، حقق راشد المركز الثاني في السلسلة التصفيات الثانية، والمركز الأول في المجموعة E، أما في جولة التصفيات فتباينت مراكزه ما بين الأول والثالث، في تكتيك ذكيٍ للحفاظ على تركيزه وتوازنه تمهيداً لمرحلة التصفيات النهائية، التي أعد لها جيداً على الصعيدين الذهني والمعنوي، حيث اتبع استراتيجية مكنته من الحلول في المركز الثاني وحصوله على لقب البطولة في نهاية السباق.

وكانت درجات الحرارة المرتفعة من أكبر التحديات التي واجهت المتسابقين، حيث تجاوزت 46 درجة مئوية طوال مراحل المسابقة، فقد عانى المتسابقون من الحر والضغط الناتج عنه داخل مقصورة المركبة الضيقة، كما تجاوزت درجة حرارة الإسفلت 55 درجة مئوية.

وتعليقًا على فوزه بالبطولة، قال راشد: "لم أشارك مطلقاً في سباق منتصف الليل من قبل، لذلك عرفت أنني سأواجه تحدياً كبيراً، وبأن عليّ بذل قصارى جهدي للبقاء مستيقظاً ويقظاً تماماً، وعلى أعلى درجة من التركيز، فالقيادة خلف الأضواء الكاشفة فهذا أمر شاق، ولكن مدربي فاوستو ابيلوتي الذي أعجز عن شكره، لم يتركني أدخل السباق إلا عندما كان واثقاً بأنني على قدر المسؤولية، فإيمانه وثقته التي وضعها في شكلت حافزاً ساعدني في اجتياز هذا التحدي".

وأضاف راشد: "سعيد جداً بهذا اللقب الذي اعتبره إنجاز جماعي لفريقي "بارولين ريسنغ كارت"، كما أنه من المفرح أن أحقق بطولتي العام فهذا ليس بالأمر السهل، أنا ممتن جداً لجميع المتسابقين الذي أبرزوا موهبتهم مما أضفى أجواء من المتعة والإثارة، كما أقدم شكري وامتناني للقائمين على هذه البطولة الرائعة".