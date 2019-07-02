الان تتابع تعرف على مواجهات الدور ربع النهائي الاسيوي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- إبراهيم آل صالح:
اقيمت مساء هذا اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري ابطال اسيا 2019. وتأهلت اندية شرق اسيا كاشيما و اوراوا اليابانيين و شانغهاي و قوانزنهو الصيني وتبقت اندية غرب اسيا.
سيلاقي الهلال مواطنه الاهلي والاتحاد ذوب اهان الايراني والنصر الوحدة الاماراتي والدحيل سيواجه السد القطري في دوري الــ16 واتت قرعة دور ربع النهائي على النحو التالي :
الفائز من لقاء الهلال والاهلي سيواجه الفائز من لقاء الاتحاد وذوب هان الإيراني والفائز من لقاء النصر والوحدة الاماراتي سيواجه الفائز من لقاء الدحيل والسد القطريين.
وسيواجه كاشيما الياباني قوانزنهو الصيني بينما سيواجه اوراوا الياباني شانغهاي الصيني.
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