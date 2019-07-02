الامارات | العين يجدد عقود 4 لاعبين دفعة واحدة حتى 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يجدد عقود 4 لاعبين دفعة واحدة حتى 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين تجديد عقود 4 لاعبين من فئة الشباب والذين انضموا إلى صفوف فريق الكرة الأول بالنادي وذلك حتى عام 2024، وهم حارس المرمى محمد سعيد بوسنده، ومحسن عبدالله وفلاح وليد وسالم عبدالله.
وأعرب لاعبو العين الشباب الذين تم تجديد عقودهم أخيراً في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين عن بالغ فخرهم واعتزازهم وسعادتهم بتجديد ولائهم لنادي العين والاستمرار مع ناديهم وبيتهم الأول لخمس سنوات.
وأكدوا أن الثقة الكبيرة التي أولاها لهم المدرب تمثل الدافع المهم لتقديم أفضل ما لديهم حتى يكونوا عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية التي وضعتها إدارة شركة نادي العين فيهم داعين الله العلي القدير التوفيق والسداد.
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