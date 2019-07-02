شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يشيد بدعم الجمهور ويعد بتحسن أداء المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أبدى أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، سعادته بعد تأهل المنتخب المصري «الفراعنة» إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية بالعلامة الكاملة، قائلا «الجمهور يمنحنا دافعا قويا خلال المباريات». Advertisements وقال حجازي في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء: «قدمنا المطلوب منا خلال المباريات الثلاث، وإن شاء الله الأداء يتحسن في الأدوار المقبلة». وأشاد حجازي بدعم الجمهور المصري للمنتخب منذ انطلاق كأس الأمم الأفريقية. وتابع حجازي: «لا توجد مباريات سهلة بأمم أفريقيا، وأتمنى إيقاف أي أحد يلعب أمامنا».

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