شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائري بونجاح يتحدث عن مفاوضات الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال بغداد بونجاح، مهاجم المنتخب الجزائري لكرة القدم وفريق السد القطري، إنه لم يجر أي مفاوضات رسمية مع أندية مصرية في الفترة الأخيرة.

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وقال بونجاح، الذي يشارك حاليا مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر حتى 19 يوليو الجاري، في تصريحات تليفزيونية اليوم الثلاثاء إنه يرتبط بعقد مع السد القطري ويحترمه كثيرا.

وأضاف أن ما يتردد عن وجود مفاوضات من أندية مصرية، سواء من الأهلي أو الزمالك، ليس صحيحا.

وتابع «أنا مرتبط بعقد مع السد القطري ولم يتحدث معي أحد للعب في الأهلي أو الزمالك».