هاشتاج #ملاعب_قطر_تقتل_العمال يضع نقاط انتهاكات الدوحة على الحروف

يسعى تنظيم الحمدين للانتهاء من مشروعات البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022، حتى ولو استخدم جثث العمال الأجانب سبيلا للوصول لهذا الهدف.

وفي السنوات القليلة الماضية، مات الآلاف من العمال المهاجرين في قطر، بينما يعاني الآلاف غيرهم من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة.

وتشير احصاءات تابعها "الخليج 365" الى أن أكثر من ألف و400 عامل مهاجر ماتوا منذ بدء العمل في بناء ملاعب كأس العالم؛ بسبب سوء الأحوال المعيشية، وتتوقع جماعات حقوق الإنسان أن يرتفع عددهم إلى أربعة آلاف شخصًا بحلول عام 2022.

وأنفقت قطر 3.3 مليارات ريال قطري (0.90 مليار دولار أمريكي) على تشييد 40 ملعبًا، في حين أن العمال المهاجرين الذين قاموا ببنائها يحصلون على أجور قدرها 3.8 ريال في الساعة، وفقا للموقع.

وشغل هاشتاج #ملاعب_قطر_تقتل_العمال، كثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما يلي يرصد "الخليج 365" أبرز الردود:

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ريم بنت فهد، قالت: إن "انتهاك حقوق العمال النيباليين في قطر من وكالات التشغيل القطرية ويدخلونهم مجاناً لقطر بدون ما يوفرون لهم اي فرصة للعمل".

وكتب تركي القويعي: "يمارس النظام القطري القمع والظلم ليس فقط على ابناء الشعب بل حتى على العمال القادمين من الخارج فهم يعيشون في مساكن قذره ويعملون تحت حرارة الشمس دون اي مراعاه لابسط حقوق العمال"

وعن الوضع المأساوي الدي يعيشه العمال في الزوحة، قالت هالة تركي: "العمال الاجانب في قطر يعيشون في وضع كارثي واخر تقرير طلع متوفي حوالي 1400 عامل نيبالي وهالرقم مخيف وكبير هذولي بشر".

وأضاف سالم العثمان: "العمال المتواجدين في قطر يهانون ويظلمون من حكومة الدوحة يعملون تحت اشعة الشمس الحارقه دون اي رحمه او رأفه من هذا النظام الظالم".

المغرد علي القوزي أكد أن: "تلاعب القطريين وصل الى استغلال العمالة وتهميش حقوقهم رواتب متدنيه والعمال تحت أشعة الشمس الحارقة يجب على كل منظمات الحقوق الدولية إيقاف هذا الإستغلال والظلم الذي يمارسه النظام القطري".