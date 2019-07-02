الأرجنتين تعلن قائمة ملاعبها لبطولة كوبا أمريكا 2020

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، قائمة بستة ملاعب، ينتظر أن تستضيف مباريات بطولة كوبا أمريكا 2020.

نشر الاتحاد مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق ونصف لملاعب بومبونبيرا، سيليندرو، كيمبس، بيسنتيناريو في سان خوان، الاونيكو في سانتياغو ديل إستيرو، ومالفيناس أرخنتيناس.

ويسع ملعب نادي بوكا جونيورز، لا بومبونيرا، لـ49 ألف متفرج، ويقع في العاصمة بوينوس آيرس.

أما ملعب ماريو البرتو كيمبس في مقاطعة كوردوبا، فيسع 57 ألف متفرج.

في حين يسع ملعب سيليندرو في العاصمة 55 ألف متفرج.

وبسعة 40 ألف متفرج يقع ملعب مالفيناس أرخنتيناس في منطقة ميندوزا.

ويأتي بعد ذلك ملعب بيسنتيناريو في سان خوان بسعة 26 ألف متفرج.

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كما يظهر في القائمة ملعب الاونيكو في سانتياغو ديل إستيرو، والذي لم يتم الانتهاء من بنائه ويسع 28 ألف مشجع.

وكان ملعب المونومنتال الغائب الأبرز عن القائمة.

وستقام البطولة العام المقبل في الأرجنتين وكولومبيا.

وستقام المباراة الافتتاحية في 12 يونيو (حزيران) بالأرجنتين، وسيلعب النهائي في كولومبيا في موعد لم يتم تحديده بعد.

وتضم مجموعة الجنوب كل من الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا، وأحد المنتخبين المدعوين (أستراليا أو قطر).

في حين تضم مجموعة الشمال كل من كولومبيا والبرازيل وبيرو وفنزويلا والإكوادور والمنتخب الآخر المدعو.