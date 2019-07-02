مورينو يودع ليفربول بعد 5 أعوام

ودع ألبرتو مورينو فريق ليفربول بعد 5 أعوام قضاها مع النادي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
خاض اللاعب الإسباني 141 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف في فترته مع ليفربول، عقب انضمامه من إشبيلية في صيف 2014.
وقال مورينو (26 عاماً) عبر تويتر: "الحياة تسير في حلقات.. وفترتي مع ليفربول المحببة لقلبي وصلت لخط النهاية".
وأضاف: "أشكر النادي لأنه حولني إلى لاعب وشخص أفضل، وأوجه شكراً خاصاً لجمهور النادي الذي يدعمني دائماً".
وتشير تقارير إلى أن مورينو سيعود إلى إسبانيا لينضم إلى فياريال في الموسم المقبل.
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