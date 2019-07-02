أكرم توفيق يربك حسابات لجنة الكرة بالأهلي...

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جدة - عمرو شويل جدلاً كبيراً أثاره أكرم توفيق لاعب وسط الأهلى المعار للجونة داخل لجنة التخطيط بالأهلى، وذلك فى ظل وجود تباين بين أعضاء للجنة حول مستواه، فهناك من يري ضرورة عودته لتدعيم خط الوسط فى الموسم الجديد، وهناك البعض الذي يرى أن أكرم توفيق يحتاج لمزيد من التطوير واكتساب مزيد من الخبرات قبل العودة مجدداً للقلعة الحمراء.
وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط هو أكثر الداعمين لفكرة عودة اللاعب فى الموسم الجديد، نظراً لأنه يرى أنه واحد من أفضل اللاعبين فى مركز خط الوسط المدافع، وسيكون خير خليفة لحسام عاشور الدفندر الأسطوري للنادي الأهلي.
فى الوقت الذي يرى باقى أعضاء اللجنة أن أكرم توفيق يحتاج لاكتساب مزيد من الخبرات، وهو ما سيحدث بتجديد اعارته فى الموسم الجديد سواء للجونة أو أى نادي أخر، وتنتهى اعارة أكرم توفيق مع الجونة بانتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري العام، وبالتحديد بعد مباراة الزمالك التي تم تأجيلها لبعد انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية المقامة حالياً فى مصر.
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