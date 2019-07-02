شكرا لقرائتكم سلعاوى الأهلي يجرى منظار على الركبة لتحديد مدى التئام الغضروف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يجرى أحمد السلعاوى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، جراحة المنظار على الركبة ، اليوم الثلاثاء.
ويخضع السلعاوى للجراحة لتحديد مدى التئام قطع غضروف الركبة الذى يعانى منه .
يشار إلى أن السلعاوى قد أصيب بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وأجرى عملية جراحية فى الغضروف الخارجى الركبة .
وكان السلعاوى، قد خضع إلى جرعات العلاج بالبلازما، والتى وصلت إلى 4 جرعات ، بالحقن فى الركبة ، وفقا للبرنامج العلاجى الذى يخضع له مع طبيب الفريق .
يذكر أن فريق سلة الأهلى احتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى السوبر فى البطولة التى توج بها الزمالك ، بينما حقق فريق المرتبط اللقب .
ويتولى تدريب فريق سلة الأهلي أشرف توفيق خلفا لطارق خيرى الذى تقدم باعتذار عن إكمال المهمة ، بعد نهاية الموسم .
ويعاون أشرف توفيق فى الجهاز الفنى بالاهلى كل من أحمد الجارحى و إسلام الكيلانى
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