شكرا لقرائتكم أول ظهور لفراعنة الطائرة غدا بسلوفينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر للكرة الطائرة غدا منافسات بطولة تشالنجر المقامة فى سلوفينيا والتي تستمر حتى يوم 7 يوليو الجارى بمشاركة 6 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين .

وتأتي أولى لقاءاته غدا أمام بيلاروسيا قبل أن يحصل على راحة الخميس ، و يلتقى كوبا الجمعة المقبلة .

و كان منتخب مصر قد خاض معسكر مغلق فى هولندا و سلوفينا قبل إنطلاق البطولة ، و يرأس البعثة أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للإتحاد و القائمة بأعمال الرئيس .

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و تضم بعثة المنتخب كلا من اللاعبين ، أحمد صلاح و هشام سرى و عبد الله عبد السلام و حسام يوسف و محمد عادل و محمد محسن و رشاد شبل و عبد الرحمن سعودى مصطفى دبشة و عمر نجيب و أحمد يوسف و أحمد سعيد و أحمد عبد العال درونكة و أحمد عبد العال .





يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول، فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.

وكان عبد الدايم أشار فى وقت سابق إلى أن مشاركة منتخب مصر فى بطولة التشالنجر، جاءت حسب ترتيب مصر فى أفريقيا، حيث تحتل المركز الأول بدعم من الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة .