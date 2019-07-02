شكرا لقرائتكم جنش يطير إلى ألمانيا اليوم لإجراء جراحة وتر أكيلس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر محمود جنش حارس مرمى المنتخب ونادى الزمالك إلى ألمانيا اليوم لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للقطع فى مران المنتخب مؤخرًا، حيث يغيب عّن الملاعب لمدة 6 أشهر .

ووسيجرى جنش الجراحة غداً الأربعاء أو الخميس، على أن يبقى حارس الفراعنة هناك أسبوع أو 10 أيام ثم يعود بعدها إلى مصر ثم يسافر إلى ألمانيا مجدداً فى وقت لاحق

ورفض جنش مغادرة معسكر المنتخب رغم الإصابة، وحرص على دعم زملائه أمام أوغندا قبل السفر اليوم إلى ألمانيا، حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

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وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضًا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن فى الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.