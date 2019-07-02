شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يكتفى بمران صباحى بسبب أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى، على الاكتفاء بإقامة مران صباحى اليوم الثلاثاء بسبب ارتباط الملعب باستضافة منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

يذكر أن منتخب الكاميرون يلتقى بنين فيما تتواجه غينيا بيساو مع غانا باستاد الإسماعيلية.

يشار إلى أن منتخب الكاميرون يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط فيما يتساوى بنين وغانا برصيد نقطتين ويأتى منتخب غينيا بيساو بالمركز الأخير.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.