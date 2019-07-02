موعد مباراة مباراة تونس وموريتانيا في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2019

تنطلق مباراة تونس وموريتانيا في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يوليو، بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، ومن المتوقع بأن تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وخلال هذا التقرير ستكونوا على موعد مع متابعة حصرية لكل ما يخص مباراة تونس وموريتانيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تقام نسختها الحالية في الملاعب المصرية.

مباراة تونس وموريتانيا.. مواجهة عربية خالصة في دور المجموعات

ربما هي المباراة الأولى بين فريقين عربين في بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها الحالية، وذلك عندما تلعب تونس وموريتانيا مباراتهم الأخيرة في دور المجموعات ضمن مباريات المجموعة الخامسة، وهذا بعدما لعبت تونس حتى الآن مباراتين، تعادلت في كلًا منهما لتحصد نقطتين فقط.

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أما الفريق الموريتاني، فقد نجح في الحصول على نقطة وحيدة بعد تعادل في اللقاء الأول وخسارة في اللقاء الثاني.

موقف تونس وموريتانيا من الصعود للدور التالي في أمم أفريقيا 2019

يحتل المنتخب التونسي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الخامسة خلف منتخب مالي الذي يحتل الصدارة بأربع نقاط، وبفارق نقطتين عن منتخب تونس، ويحتاج نسور قرطاج إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل للدور التالي في المركز الأول أو الثاني، أما في حالة التعادل فإن المنتخب التونسي سيتأهل إلى دور ال16 وهو المركز الثاني أو الثالث حسب نتيجة مباراة أنجولا صاحبة المركز الثالث مع المتصدر منتخب مالي.

أمام منتخب موريتانيا والذي يشارك للمرة الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا، فإن الفريق يحتاج إلى تحقيق الفوز فقط من أجل أن يضمن صعوده إلى دور ال16 لأول مرة في تاريخه.