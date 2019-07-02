10 معلومات لا تعرفها عن عبد الاله المالكي لاعب نادي إتحاد جدة الجديد

كشف نادي إتحاد جدة السعودي عن تعاقده بصورة رسمية مع النجم “عبد الاله المالكي” لاعب نادي الوحدة السابق، ليكون واحدة من الصفقات القوية للكرة السعودية في الآونة الأخيرة، وهذا في إطار رغبة إدارة الآتي في الحصول على خدمات بعض اللاعبين المميزين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، خاصة بعد الموسم المخيب للآمال بالنسبة لجماهير الإتحاد في العام الماضي.

إتحاد جدة يعلن تفاصيل إنتقال عبد الاله المالكي لصفوفه

كان الإتحاد قد أعلن عن صفقة عبد الآله المالكي بعدما نشر حساب النادي فيديو جديد للاعب مغردًا : ” عبدالاله المالكي .. نمر جديد في العميد”، مع استقبال خاص من الإدارة للاعب داخل النادي.

ولم يكشف الإتحاد حتى الآن عن مدة العقد الذي يربط اللاعب عبد الاله المالكي مع ناديه الجديد.

5 معلومات عن عبد الاله المالكي لاعب إتحاد جدة الجديد