البرازيل والأرجنتين... كلاسيكو المليار و600 مليون يورو

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"الخليج 365" من دبي: مباراتان في عالم كرة القدم تتوقف خلالهما الحياة في أرجاء العالم كافة، وكلاهما يحمل اسم الكلاسيكو، الأولى بين الريال والبارسا، والثانية على مستوى المنتخبات، وتجمع البرازيل مع جارتها الأرجنتين، حيث تتجه أنظار الملايين من عشاق الكرة العالمية فجر اليوم صوب بيلو هوريزونتي في البرازيل لمتابعة السوبر كلاسيكو اللاتيني بين منتخب السامبا البرازيلي التانغو الأرجنتيني في نصف نهائي كوبا أميركا 2019، وعلى الرغم من أن المواجهة تتمثل أهميتها في منح الفائز بها بطاقة العبور للنهائي، والفوز باللقب، إلا أنها تظل واعدة بالإثارة في جميع الأحوال سواء كانت رسمية أو ودية.

مليار و600 مليون يورو

أصبح التقييم المالي للاعبين والأندية والمنتخبات مقياسًا مهمًا في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، حيث تتناسب القيمة المالية والسوقية مع القيمة الفنية والكروية.

وبالنظر إلى كلاسيكو قبل نهائي كوبا أميركا الذي يقام فجرًا بتوقيت الخليج العربي، فإن القيمة المالية والسوقية لطرفي المواجهة تبلغ حوالى مليار و600 مليون يورو، منها 970 مليون يورو لنجوم البرازيل، مقابل 652 مليون لعناصر الأرجنتين، الأمر الذي يجعلها واحدة من أغلى مباريات كرة القدم.

التشكيلة المتوقعة

يترقب عشاق الكرة اللاتينية والعالمية إنطلاق صافرة بداية قمة البرازيل والأرجنتين لمعرفة التشكيلة التي سوف يدفع بها الجهاز الفني للسامبا بقيادة تيتي، والمدير الفني للتانجو سكالوني، ومن المتوقع وفقًا لرؤية الصحافة اللاتينية أن يدفع البرازيليون بالحارس أليسون، وأمامه للدفاع ألفيش، وماركينيوس، وسيلفا، وساندرو، وفي وسط الملعب آرثر، وكاسميرو، وكوتينيو، وللهجوم جيسوس، وإيفرتون، وفرمينو.

في المقابل سوف تتكون تشكيلة الأرجنتين على الأرجح من آرماني حارسًا وأمامه فيوث، وبيزيلا، وأوتاميندي، وتاجليافيكو، وفي الوسط والهجوم دي بول، وباريديس، ولوسيلسو، وميسي، وأجويرو، ومارتينيز.

110 قمم في قرن

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بدأ الصراع الكروي الملتهب بين البرازيل والأرجنتين عام 1914 حينما أقيمت أول مباراة بينهما وانتهت بفوز الأرجنتين بثلاثية نظيفة. أما آخر مباراة بينهما فقد أقيمت في جدة في المملكة العربية السعودية حينما جمع بينهما السوبر كلاسكيو وانتهى برازيليًا بهدف من دون مقابل.

ومنذ بدايات المواجهات بين المنتخبين وصولًا إلى الوقت الراهن تتواصل المنافسة المثيرة على مدار 105 أعوام، شهدت 110 كلاسيكو، كانت فيها الغلبة للأرجنتين بالفوز في 45 مباراة.

حقق البرازيليون الفوز في 39 مواجهة، وسيطر التعادل على 26 مباراة. أما على المستوى التهديفي فقد سجل منتخب التانغو 166 هدفًا، مقابل 165 هدفًا للبرازيل، مما يؤكد أن الندية والإثارة وتقارب المستوى يظل حاضرًا بين العملاقين، ويجعل الترقب في أعلى درجاته مع كل مواجهة جديدة بينهما.

أساطير على مدار التاريخ

بيليه وزيكو وروماريو ورونالدو ورونالدينو ونيمار أيقونات برازيلية، وعلى الجانب الآخر قدمت الأرجنتين إلى الكرة العالمية دي ستيفانو وكيمبس ومارادونا وباتيستوتا وميسي.

وبالنظر إلى هذه الأسماء تتأكد المكانة التاريخية والتأثير اللافت للكرتين البرازيلية والأرجنتينة، فهما الأكثر قدرة على تقديم المواهب إلى الأندية الأوروبية من أجل إثراء الكرة العالمية، ويتركز جزء من الصراع بين السامبا والتانغو على اللاعب الأفضل في التاريخ، حيث يتمسك البرازيليون بأنه بيليه، فيما يؤكد أبناء الأرجنتين أن كرة القدم على مدار تاريخها لم تنجب من هو أعظم من دييغو أرماندو مارادونا.