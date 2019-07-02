شكرا لقرائتكم خبر عن جنش قبل السفر لألمانيا: شكرا جمهور مصر أنتم رأس مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر والزمالك رسالة شكر لجماهير الكرة المصرية بعد مساندتهم له فى أزمة الإصابة.

وكتب جنش عبر تويتر "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا.... أشكر جمهورى الذى هو رأس مالى جمهور مصر الغالى لمساندته ودعمه بدعائه لى بالشفاء وثقتى بالله كبيرة بفضل دعائكم لى وأخص بالذكر أهلى وأصحابى وكل من سأل عنى.... أدام الله وقوفكم بجانب لاعبى مصر فأنتم خير سند لنا".

ويطير جنش إلى ألمانيا اليوم لإجراء جراحة وتر أكيليس بعد تعرضه للقطع فى مران المنتخب مؤخرًا، حيث يغيب عّن الملاعب لمدة 6 أشهر .

ورفض جنش مغادرة معسكر المنتخب رغم الإصابة، وحرص على دعم زملائه أمام أوغندا قبل السفر اليوم إلى ألمانيا، حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

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