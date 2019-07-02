شكرا لقرائتكم خبر عن جنش قبل السفر لألمانيا: شكرا جمهور مصر أنتم رأس مالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر والزمالك رسالة شكر لجماهير الكرة المصرية بعد مساندتهم له فى أزمة الإصابة.
وكتب جنش عبر تويتر "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا.... أشكر جمهورى الذى هو رأس مالى جمهور مصر الغالى لمساندته ودعمه بدعائه لى بالشفاء وثقتى بالله كبيرة بفضل دعائكم لى وأخص بالذكر أهلى وأصحابى وكل من سأل عنى.... أدام الله وقوفكم بجانب لاعبى مصر فأنتم خير سند لنا".
ويطير جنش إلى ألمانيا اليوم لإجراء جراحة وتر أكيليس بعد تعرضه للقطع فى مران المنتخب مؤخرًا، حيث يغيب عّن الملاعب لمدة 6 أشهر .
ورفض جنش مغادرة معسكر المنتخب رغم الإصابة، وحرص على دعم زملائه أمام أوغندا قبل السفر اليوم إلى ألمانيا، حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.
وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.
وتصدر منتخب مصر المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.
وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.
ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر جنش قبل السفر لألمانيا: شكرا جمهور مصر أنتم رأس مالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.