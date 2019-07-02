تعرف على نتائج اليوم الحادى عشر فى بطولة الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت أمس الاثنين 4 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الرابعة والثالثة من بطولة أمم أفريقيا 2019، والتى تقام بمصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى، وشهدت نتائج حاسمة فى ترتيب المجموعات وتأهل المنتخبات. وتستضيف مصر بطولة الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة، وتقام المباريات على 6 ملاعب هى استاد القاهرة والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية والدفاع الجوى. كينيا والسنغال 3 /0 كينيا والسنغال 3 /0 تغلب منتخب السنغال على كينيا بثلاثية نظيفة سجل الأهداف إسماعيل سار فى الدقيقة 63، وساديو مانى بالدقيقة 71، و77. Advertisements جنوب أفريقيا والمغرب 1 /0 جنوب أفريقيا والمغرب 1 /0 فاز منتخب المغرب على جنوب أفريقيا بهدف دون رد أحرزه مبارك بوصوفة فى الدقيقة 90. ناميبيا وكوت ديفوار 4 /1 ناميبيا وكوت ديفوار 4 /1 فاز منتخب كوت ديفوار أمام ناميبيا برباعية مقابل هدف بالمجموعة الرابعة، وسجل الأهداف جازدل فى الدقيقة 39، وستيرى فى الدقيقة 58 وكاماتوكا فى الدقيقة 71، وويلفريد زاها 84، بينما سجل هدف ناميبيا كورمى بالدقيقة 89. الجزائر وتنزانيا 3 /0 الجزائر وتنزانيا 3 /0 وتغلب منتخب الجزائر على تنزانيا بثلاثية نظيفة أحرزها إسلام سليمانى فى الدقيقة 35، وادام اوناس هدفين فى الدقيقتين 19 و45.

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