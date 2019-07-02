شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تفاصيل برنامج الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة محمود جابر تفاصيل برنامج الإعداد فى شهر يوليو الجارى، ضمن الاستعداد للقاء الزمالك ومنافسات الموسم الجديد.

البرنامج يشمل خوض تدريبات على فترة واحدة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء على أن يتم تنظيم ودية لم يتحدد طرفها بعد يوم الخميس.

وسيخوض الفريق تدريب على فترة واحدة أيضا يوم الجمعة، يعقبها مران على فترتين يوم السبت ثم تدريب واحد يوم الأحد، على أن يحصل الفريق على راحة بعدها لمدة 24 ساعة، ثم يستأنف تدريباته بمران على فترة واحدة يوم الثلاثاء وأخيرا تدريب على فترتين يومى الأربعاء والخميس.

بدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.