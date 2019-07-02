شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. حصاد اليوم الـ11 فى الكان.. الصدارة عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات اليوم الحادى عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، التى تقام على الأراضى المصرية حتى 19 يوليو المقبل، حيث لعب 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وحقق منتخب كوت ديفوار فوزاً كبيراً على نامبيا بأربعة أهداف مقابل هدف، بينما انتصر المنتخب المغربى على جنوب أفريقيا بهدف نظيف، وفاز المنتخب الجزائرى بثلاثية نظيفة على تنزانيا، وأخيراً السنغال بنفس النتيجة على كينيا.

ويستعرض سوبر كورة فى التقرير التالى أبرز الأحداث والأرقام التى حدثت فى هذا اليوم:

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المغرب والجزائر في الـ صدارة

واصل منتخبا المغرب والجزائر المستوى الفنى الجيد الذى يقدماه خلال مشوارهما فى بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث اختتم كل منهما الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بانتصار، ليحصدان 9 نقاط ويتصدر كل منهما مجموعته.

وحقق المغرب فوزاً مثيراً على جنوب أفريقيا بهدف نظيف أحرزه النجم مبارك بوصوفا بالدقيقة 90 من عمر المباراة، ليتصدر أسود الأطلس صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

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