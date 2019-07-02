سوبر كورة.. هل انتقد محمد صلاح مستوى لاعبى منتخب مصر؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم محمد صلاح بانتقاد مستوى لاعبى منتخب مصر فى مواجهة أوغندا الأخيرة، التى أقيمت فى ختام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية وحسمها الفراعنة بهدفين نظيفين.
وذكرت بعض التقارير الصحفية أن محمد صلاح تحدث مع البعض عن ضعف مستوى زملائه فى الفريق لدرجة وصفهم بالـ"المكسحين"، مؤكداً أن ذلك الأمر هو سر تراجع أداء المنتخب فى المباريات الثلاثة التى خاضها فى الكان.
ويستعد منتخب مصر بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى مبكرا لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على زيمبابوى والكونغو و أوغندا على التوالى وتصدر المجموعة الأولى.
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