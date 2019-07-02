لاعبو المنتخب الوطنى يتناولون طعام الإفطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول لاعبو المنتخب الوطنى طعام الإفطار فى فندق الإقامة، وذلك قبل البدء فى التدريبات، حيث يستعد الفراعنة لخوض مباراة دور الـ16 السبت المقبل، بعدما نجحت مصر فى حصد العلامة الكاملة من دور المجموعات.

كان خافير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى قد منح اللاعبين أمس حرية التجول فى فندق الإقامة لكسر الملل، خاصة أن المنتخب لم يخض مرانا مسائيا وتم الاكتفاء بالمران الصباحى فى الجيم.

وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن فى الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفى الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.