شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل يحتفل بعيد ميلاده الـ36 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الثلاثاء، شريف عبد الفضيل نجم الأهلى السابق بعيد ميلاده الـ36، حيث إنه ولد عام 1983.

بدأ شريف عبد الفضيل مسيرته الكروية فى النادى الإسماعيلى وأصبح محور اهتمام الإعلام المصرى خلال موسم الانتقالات الصيفية لموسم 2009-2010، حيث كان نقطة الصراع بين ناديى القمة الأهلى والزمالك.

فضل مجلس إدارة نادى الإسماعيلى انتقال اللاعب إلى الزمالك خشية غضب جماهير الدراويش، لكن رغبة عبد الفضيل حسمت انتقاله إلى النادى الأهلى.

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مع الأهلى بدأ عبد الفضيل رحلة حصد الألقاب والبطولات، حيث توج بالدورى العام 3 مرات، كأس السوبر المصرى مرة واحدة، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس السوبر الأفريقى، وكأس الكونفدرالية.

وبشكل عام خاض المدافع المخضرم 205 مباريات عبر مسيرته الكروية، سجل خلالها 5 أهداف وصنع ثلاثة أخرى، أما مع منتخب مصر فقد خاض عبد الفضيل 8 مباريات دولية، قبل أن يعتزل كرة القدم.