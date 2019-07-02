شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الفراعنة يتألقون بـ"البدلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك منتخب مصر المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 19 يوليو الجارى العديد من النجوم المهتمين بعالم الموضة والفاشون .

كما يتألق نجوم الكرة بالملابس الرياضية على أرض الملعب نجدهم بكامل أناقتهم بالبدلة سواء فى احتفالات تسليم جوائز الأفضل أو فى المناسبات الخاصة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.

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و يرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الفراعنة بالبدلة فى الصور التالية :



محمد صلاح بالبدلة محمد صلاح بالبدلة



تريزيجيه بالبدلة تريزيجيه بالبدلة



طارق حامد بالبدلة طارق حامد بالبدلة



أحمد أيمن منصور بالبدلة أحمد أيمن منصور بالبدلة