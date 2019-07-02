شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكتفى بمران صباحى بسبب أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاكتفاء بإقامة مران صباحى، اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباط الملعب باستضافة منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة والأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

ويلتقى منتخب الكاميرون مع بنين فيما تتواجه غينيا بيساو غانا باستاد الإسماعيلية.

يذكر أن منتخب الكاميرون يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتساوى بنين وغانا برصيد نقطتين، ويأتى منتخب غينيا بيساو بالمركز الأخير.

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وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر لها حتى 19 يوليو، وخضع لاعبو الإسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.